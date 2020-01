“Il Mercato dei libri” nelle OMC di Castellaneta: mercoledì sera “O Stablmend”

Penultimo appuntamento della seguitissima rassegna “Il Mercato dei libri”, una serie di presentazioni “a chilometro zero”, promossa dall’Info Point di Castellaneta e dalla Pro Loco “Rodolfo Valentino”. Dopo “L’Archivista di Bianca Cordero, “L’ammissibile verità” di Andrea Carbotti ed “Il ladro di accendini” di Marilia Fico, mercoledì 15 gennaio alle 18:30 toccherà al tarantino Tonio Vinci, coinvolgere l’attenta platea della neonata sala conferenze delle “Officine Mercato Comunale” di Castellaneta, mostrando e parlando del suo: “O Stablmend.

Storie di fumi, lotte e amore a Taranto”. E’ scritto e disegnato con passione e sentimento. Tutto racchiuso in un libro, che parla di Michele, giovane operaio Ilva alle prese con il ricatto occupazionale e di Paola, figlia di un notaio, molto attiva nelle mobilitazioni contro l’inquinamento prodotto dallo stabilimento. In occasione della presentazione di questa graphic novel, l’Infopoint Castellaneta organizzerà un laboratorio di fumetto per ragazzi, a cura di Rocco Castellano.

Sarà un’occasione per avvicinare i ragazzi al mondo del fumetto, attraverso la realizzazione di una breve e divertente storia. I piccoli artisti scopriranno come esprimere in modo creativo la propria personalità. Inoltre, impareranno ad usare un linguaggio molto speciale fatto di suoni, parole, mimica del corpo e dei volti. Tutto questo in un disegno.

Appuntamento, come detto, a mercoledì 15 gennaio a partire dalle 18:30 nelle “Officine Mercato Comunale” di Castellaneta.

