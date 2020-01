Si svolgerà il prossimo 21 Gennaio 2020 presso la Cittadella delle Imprese, in viale Virgilio 152 a Taranto, il convegno “Il valore della economia circolare e delle bonifiche per lo sviluppo futuro di Taranto”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto in collaborazione con Auxilium Terrae, M.A.R.eA, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Taranto. Inizio ore 15.00.

Moderatori:

Dott. Marcello Carone – Presidente Auxilium Terrae;

Ing. Emanuele Memmola – Commissione Ambiente e territorio Ordine Ingegneri TA;

ing. Francesco Todaro – Politecnico di Bari.

Saluti dell’ing. Giovanni Patronelli, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, e del dott. Gianrocco De Marinis, Presidente dell’ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Taranto.

Relatori:

Dott. for. Nicola Cristella – Fondazione Auxilium Terrae: “Simbiosi Industria – agricoltura. Esperienza di sviluppo di un nuovo modello di rete”;

Dott.ssa Valeria Ancona – Istituto di Ricerca sulle Acque – CNR

Dott.ssa Lucia Minutello – C.I.S.A. Spa: “Sinergia ricerca e industria per interventi di plant assisted bioremediation”;

Dott. Gianpaolo Varchetta – MAReA Scarl : “Le buone prassi nei processi di economia circolare”;

Prof. Domenico Acierno – CRdC Tecnologie Scarl

Prof. Massimo Viscardi – Università degli Studi di Napoli “Federico II”: “Prodotti di interesse industriale da Biomassa: Ricerca e sviluppo”

Dott. Sergio Bolletti Censi – Cosvitec Università&Impresa: “Processo di bioremediation di suoli inquinati da idrocarburi mediante l’utilizzo di microrganismi fungini”;

Dott.ssa Rachele Invernizzi – Federcanapa: “Prima trasformazione e filiere di lavorazione della canapa”

Prof.ssa Mariaenrica Frigione – Università del Salento, Dipartimento Ingegneria e Innovazione: “Economia circolare: un’opportunità per lo sviluppo di materiali innovativi ed ecosostenibili”;

Dott. Alex Reggiani – R&D VICAT Group: “Cemento naturale e calcestruzzi vegetali in bioedilizia”;

Arch. Livio Ripamonti – Hemp Eco Systems Italia S.r.l.: Biocostruzioni in canapa e calce”.

La partecipazione all’evento è gratuita.

Info: 339.6660971 / segreteria@agronomitaranto.net / 0994526421 /info@ordingtaranto.it

Correlati

Commenta l'articolo: