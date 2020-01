Consiglieri comunali sul Mercato delle pulci

Intervento dei consiglieri comunali di Taranto: Battista, De Gennaro, Fornaro, Vietri, Corvace e Cannone sul mercato delle pulci

“In tutte le città italiane e europee le amministrazioni locali promuovono e sostengono lo svolgimento di mercatini dell’hobbistica, di oggetti vintage e usati autorizzandone la partecipazione a soggetti non rientranti nella categoria degli operatori professionali ex legge 114/98. Atteso che l’Amministrazione di Taranto ha inteso chiudere dal mese di ottobre scorso il Mercatino delle pulci che storicamente si svolgeva al quartiere Salinella abbiamo presentato una mozione affinché il Consiglio comunale impegni la Giunta alla sua riapertura rivolta, esclusivamente, a coloro che sono effettivamente autorizzati dalla Direzione Attività Produttive – Suap del Comune di Taranto.

Pertanto poiché il Consiglio comunale con delibera n.23/2019, ha approvato il nuovo regolamento del “Mercato delle pulci”, attualmente in vigore, riteniamo sia possibile riaprire tale mercatino se l’amministrazione comunale possa garantire la vigilanza ed i controlli dettagliatamente previsti nel regolamento partorito (dopo mesi di lavoro) e se, pertanto, sia in grado di negare l’accesso agli espositori non autorizzati. La semplice chiusura di tale mercato ci sembra una marcia in dietro che penalizza i cittadini sottraendo loro un luogo d’incontro e svago, che danneggia proprio quanti finora per parteciparvi come espositori, si sono attenuti alle regole previste dall’Amministrazione comunale.

Abbiamo ritenuto dunque , dopo un paio di mesi di silenzio del Comune sulla questione mercatino, di portare la discussione in Consiglio comunale attraverso la nostra mozione che sarà discussa nella seduta del 30 gennaio prossimo. Speriamo che l’amministrazione comunale nel frattempo stia già lavorando per una soluzione che salvaguardi gli interessi dei cittadini e degli operatori che finora vi hanno partecipato mettendosi in regola.”

