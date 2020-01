Club Scherma Taranto: quartetto femminile d’argento, arriva la promozione in C1

Entusiasmante risultato del Club Scherma Taranto in occasione dei Campionati Italiani a squadre di Spada Femminile Serie C2 zona Sud che si è svolta sabato 11 gennaio a Rende (CS) dove conquista una prestigiosa Medaglia d’Argento e centra l’ambiziosissimo obiettivo della promozione in serie C1.

Le convocate per comporre questo team d’eccellenza sono state : Jasmine AMIDEI, Laura LOTTI, Chiara INGROSSO, Arianna SARACINO, allenate e coordinate magistralmente dal loro allenatore Camilo Bory Barrientos che ha saputo da vero leader spronare le sue atlete fino al raggiungimento di questo importante successo.

Da subito la squadra tarantina ha dimostrato la propria supremazia in gara vincendo agevolmente tutti gli assalti del girone, posizionandosi al primo posto della classifica provvisoria e ha continuato a dominare nelle eliminazioni dirette successive vinte dalle atlete tarantine con prestazioni entusiasmanti e grintose.

Incontrano nei quarti di finale il Club Scherma Cosenza, superato con uno schiacciante 45/27, ma è la semifinale disputata con il Circolo Scherma Misuraca di Napoli che ha regalato le emozioni più entusiasmanti perché permetteva la matematica promozione in C1 oltre ovviamente la conquista della prestigiosa pedana della finale e il quartetto tarantino ha centrato meritatamente l’obiettivo con un netto 45/36.

Solo in finale il team del Club Scherma Taranto ha dovuto cedere il passo al Club Scherma Bari al termine di assalti molto avvincenti ed emozionanti, ma che hanno dimostrato la maggiore esperienza delle atlete baresi più mature e con più anni di scherma alle spalle, ma ciò non offusca l’enorme soddisfazione per il risultato raggiunto da parte delle atlete tarantine che hanno saputo dominare la tensione e dimostrare l’ottimo lavoro tecnico che il loro maestro sta facendo in sala.

La Presidente Antonella Putignano con soddisfazione ha ricevuto dalle sue quattro atlete, Amidei, Lotti, Ingrosso e Saracino la coppa che viene assegnata alla società nelle gare a squadre e rinnova la sua fiducia nelle capacità delle sue atlete e in primis del suo maestro Bory consapevole che questo è solo un punto di partenza per intensificare un lavoro in allenamento che porterà la società tarantina ad un’ascesa di successi sempre più importanti.

Grande soddisfazione dunque per la città di Taranto che viene ben rappresentata nelle competizioni nazionali schermistiche, uno sport ancora poco praticato nella nostra città, ma che, con grande passione e sacrificio, da parte degli atleti e della dirigenza, sta meritatamente conquistando posizioni sempre più prestigiose, ricordiamo infatti che la squadra di Spada Maschile da 5 anni disputata il campionato di serie A2. Auguriamo gli stessi successi alle ragazze di spada.

Correlati

Commenta l'articolo: