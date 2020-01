Amat: sciopero il 18 gennaio dalle 20 alle 24

“In relazione allo sciopero aziendale di 4 ore, indetto per sabato 18 gennaio 2020 dai sindacati di categoria di CGIL, CISL, UIL, UGL, FAISA/CISAL, SINAI, l’astensione per il personale viaggiante è prevista dalle 20 alle 24.

Le motivazioni addotte per la proclamazione dello sciopero sono:

Scarsa qualità delle relazioni industriali che si concreta in azioni unilaterali;

Mancato rispetto del programma di esercizio, iniqua rotazione zone sosta e discutibile gestione delle risorse;

Scarsa sicurezza dei luoghi di lavoro;

Problematiche impianti fissi (rimessaggio e microclima reparto officina)

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della Regolamentazione provvisoria per le prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale, adottata con deliberazione n° 18/138 della Commissione di Garanzia, si comunica che nella precedente astensione del 24/07/2019, proclamata dalle medesime sigle sindacali, l’adesione è stata pari al 53,94%.

