Vertenza Cittadella della Carità, il 14 incontro in Prefettura

Trasformazione del personale della Cittadella della Carità con rapporto di lavoro part – time a 12 ore settimanali e mansioni di OSS in un rapporto di lavoro a 36 ore settimanali (full – time), stabilizzazione dello stesso in regime di partita IVA e con relativa assunzione tramite rapporto di lavoro subordinato full- time e a tempo indeterminato.

Ricevere informazioni in merito al piano industriale e di risanamento della Fondazione. Avere chiarimenti in relazione ai ritardi nella erogazione delle retribuzioni.

Saranno questi gli argomenti oggetto dell’incontro convocato in Prefettura a Taranto, martedì 14 gennaio 2020, alle 16.30, che vedrà al tavolo a discutere dei punti sopra elencati la Fondazione della Cittadella e la UILFPL.

La convocazione dell’incontro da parte della Prefettura di Taranto fa seguito alla richiesta inoltrata dalla UIL FPL, in data 08.01.2020, e avente ad oggetto la richiesta di avvio delle procedure di raffreddamento e conciliazione – così come previsto dall’ex art.1, comma 4, L. 83/2000 – prima della proclamazione dello stato di agitazione del personale della Cittadella della Carità.

Una richiesta quella dell’Organizzazione Sindacale Scrivente che fa seguito al gravissimo atteggiamento posto in essere dalla Fondazione Cittadella della Carità che ha chiuso alle relazioni sindacali.

La UIL FPL è fortemente impegnata nel fare chiarezza sul futuro occupazionale dei circa 120 lavoratori della Cittadella della Carità. Aspetto questo che non può prescindere dalla condivisione del piano industriale che ha necessità di affrontare, in breve tempo, problematiche importanti rispetto al rilancio della Struttura Socio Sanitaria che per molto tempo è stata punto di eccellenza dell’offerta sanitaria del territorio.

