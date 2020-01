Stupefacenti, un arresto della Polizia

Gli agenti della Sezione “Falchi” della Questura di Taranto hanno posto fine all’ennesima attività di spaccio di un 30enne pregiudicato tarantino. Un’attività resa difficile anche dalla particolare conformazione del quartiere che si trova alle spalle dell’Ospedale fatta di strade strette nelle quali è complicato muoversi senza farsi notare.

Con circospezione e rapidità i poliziotti sono riusciti ad arrivare nello stabile messo sotto osservazione ed in pochi istanti, approfittando della porta d’ingresso aperta, sono entrati in casa del presunto “pusher” per un accurata perquisizione. A conferma dei loro sospetti, in cucina sono stati recuperati all’interno di un cofanetto due grammi di marijuna e nella camera da letto altri tre ovuli termosaldati con 30 grammi di hashish. Per il “pusher” è scattato così l’arresto per detenzione di spaccio di sostanze stupefacenti.

