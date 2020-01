Progetto «Need for SPID»: il primo appuntamento al De Sanctis-Galilei di Manduria

È stato presentato ieri a Manduria, presso il Liceo De Sanctis-Galilei, il programma di promozione della salute “Need for SPID – Attiva anche tu il Fascicolo Sanitario Elettronico”, proposto dalla ASL Taranto, coordinato dal Dipartimento di Prevenzione e dedicato ai ragazzi del V anno delle scuole secondarie superiori di tutta la provincia ionica.

La presentazione, avviata a Manduria dall’Ing. Amleto Menna del Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto, proseguirà nei prossimi giorni in altri istituti superiori di Taranto e provincia che hanno aderito al progetto. “Need for SPID” si propone di fornire agli studenti che hanno compiuto la maggiore età le nozioni utili per l’utilizzo dello SPID quale accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali offerti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare per l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico.

L’obiettivo attivo del programma è far sì che i giovani partecipanti si facciano promotori dell’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico nella propria rete di relazioni personali. A tal fine, ASL Taranto mette in palio tre borse di studio del valore di €2500, €1500 e €1000 per i primi tre studenti iscritti al bando che avranno stimolato il maggior numero di iscrizioni al Fascicolo Sanitario Elettronico: i premi saranno spendibili in attività culturali e formative.

I ragazzi potranno attivare il proprio fascicolo, scoprirne i vantaggi ed essendo in era digitale potranno interagire con l’Azienda Sanitaria attraverso nuovi mezzi informatici, come l’app dedicata. Il programma si colloca nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Scuola e Salute della Regione Puglia che favorisce le attività di Promozione e di Educazione alla Salute (DGR 1702 del 26.07.2011) sostenendole attraverso un piano di interventi formativi dedicati ai soggetti in età evolutiva.

Tra queste misure rientrano gli impegni nella promozione dell’educazione civica e alla cittadinanza attiva in connessione con i nuovi servizi digitali sanitari. Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari per garantire un servizio efficace ed efficiente.

