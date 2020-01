Aperte le iscrizioni per l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”

Sono aperte le iscrizioni per frequentare nel 2020 l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” di Martina Franca, promossa e organizzata dalla Fondazione Paolo Grassi in collaborazione con il Festival della Valle d’Itria, nata nel 2010 per dare a giovani cantanti lirici una formazione altamente specifica nei diversi aspetti della tecnica, dello stile e dell’interpretazione del Belcanto.

L’Accademia martinese accoglierà un numero massimo di quindici allievi fra i 18 e i 35 anni, selezionati in due fasi distinte: la prima solo sulla base di titoli e registrazioni da inviare entro il 15 febbraio (ore 12); la seconda, riservata a quei candidati ritenuti idonei, con audizioni dal vivo che si svolgeranno all’Accademia Teatro alla Scala di Milano (27 febbraio), alla Hochschule für Musik “Hanns Eisler” di Berlino (29 febbraio) e al Teatro Petruzzelli di Bari (9 marzo): tre sedi diverse per facilitare la partecipazione dei candidati di diversa provenienza, frutto di significative sinergie con alcune strutture artistiche di rilievo internazionale cui si affianca anche la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, che selezionerà alcuni degli allievi dell’Accademia “Rodolfo Celletti” per invitarli a prendere parte al Laboratorio sulla vocalità donizettiana, organizzato nell’ambito del festival Donizetti Opera.

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato entro il 30 marzo 2020.

La partecipazione ai corsi per gli allievi effettivi è gratuita.

Tutti i dettagli e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.fondazionepaolograssi.it.

Riconosciuta nel 2019 dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBACT come “Scuola di eccellenza nazionale operante nell’ambito dell’altissima formazione musicale” insieme ad altre otto istituzioni, l’Accademia “Rodolfo Celletti” offre agli ammessi l’opportunità di partecipare a laboratori di prassi esecutiva e ad esperienze artistiche sul campo col sostegno di illustri preparatori, interpreti e concertatori, oltre che a specifiche sessioni di approfondimento dedicate non solo al Belcanto ma anche al repertorio barocco, alla scuola napoletana del Seicento e Settecento e al repertorio liederistico.

Alberto Triola e Fabio Luisi, rispettivamente Direttore artistico e Direttore musicale dell’Accademia del Belcanto e del Festival della Valle d’Itria, coordineranno l’attività condivisa con docenti e artisti di fama internazionale fra i quali Stefania Bonfadelli, Sandro Cappelletto, Nicolai Cok, Domenico Colaianni, Luca Gorla, Liubov Gromoglasova, Paoletta Marrocu, Chris Merrit, Francesco Micheli, Sara Mingardo, Carmen Santoro, Roberto Servile, Sarah Wedl-Wilson.

Per l’anno 2020 sono previste tre sessioni di studio nella sede dell’Accademia a Martina Franca:

– dal 16 al 30 aprile 2020;

– dal 9 al 30 giugno 2020, cui seguirà – per gli allievi ritenuti idonei – la fase di work-experience all’interno del 46° Festival della Valle d’Itria;

– dal 5 all’11 ottobre 2020, al cui termine alcuni allievi selezionati saranno invitati a prendere parte al Laboratorio sulla vocalità donizettiana, organizzato nell’ambito del festival Donizetti Opera dalla Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo in collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala e il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo.

Per informazioni e dettagli

Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” c/o Fondazione Paolo Grassi

Via Metastasio, 20 74015 – Martina Franca (TA), Italia

telefono: +39 080 4306763 / +39 334 6075833

accademia@fondazionepaolograssi.it

www.fondazionepaolograssi.it

