Vincenzo Simonetti il nuovo presidente dei giovani commercialisti della provincia di Taranto

Vincenzo Simonetti, dottore commercialista, revisore legale e consulente tecnico del Tribunale di Taranto, è il nuovo presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Taranto. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Taranto, dove si è svolta l’assemblea dei soci. Nel corso dell’adunanza, presieduta dal dottor Giovanni de Caroli, l’assemblea dei soci, oltre alle consuete attività istituzionali, ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2020-2022.

All’esito dello scrutinio sono risultati eletti i seguenti membri del Consiglio direttivo: Daniela Borraccino (Vice Presidente), Cataldo Orlando (Segretario), Fabrizia Coda (Tesoriere), Valentina La Sorsa, Marinella Santoro, Valentina Marzo, Andrea Sardella e Valentina Benefico. Il Collegio dei Probiviri è invece composto da Giovanni de Caroli (Presidente), Alessandro Vizzarro e Giuseppe Lo Savio.

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Taranto promuove da oltre trent’anni numerose attività in favore dei giovani colleghi: stimolare autentiche amicizie, facilitare i confronti tecnico/professionali, studiare i problemi della categoria, prestare assistenza ai propri associati, organizzare attività didattiche per favorire l’aggiornamento professionale, stipulare convenzioni per agevolare gli associati e incentivare le consulenze multidisciplinari.

Rivolgendosi agli organi di informazione locale, il neo presidente Vincenzo Simonetti ha dichiarato: «Ringrazio i colleghi per l’attestazione di stima e la fiducia riposta nei miei confronti. Sono certo che unendo l’entusiasmo, l’impegno e le competenze di tutti i giovani commercialisti della provincia di Taranto raggiungeremo con orgoglio gli obiettivi istituzionali che contraddistinguono da anni la nostra associazione professionale. Offriamo da subito massima disponibilità alle altre associazione di categoria “giovanili” per confrontarci e valutare insieme l’ipotesi di lavorare su progetti multidisciplinari. In bocca al lupo all’Unione di Taranto e buon anno a tutti».

