Mele: “Periferie tema centrale dell’amministrazione comunale”

“Gli interventi sulle periferie rappresentano il tema centrale dell’agenda comunale. La situazione di via Mediterraneo a Tramontone denunciata dal cavalier Alfredo Luigi Conti è ben nota all’amministrazione comunale e al sottoscritto in particolare sempre disponibile ad ascoltare le istanze dei cittadini e a fronteggiare le eventuali emergenze. In quell’area della città il cui stato di degrado è stato ereditato da decenni di trascuratezza non imputabili a questa amministrazione, il civico ente ha programmato tutta una serie di interventi volti a riqualificare la zona come il rifacimento del manto e della segnaletica stradale.

Sono stati programmati anche la potatura del verde e la piantumazione di nuovi alberi e quant’altro indispensabile a rendere decoro in quell’area. Solo alcune settimane fa, abbiamo messo in sicurezza proprio via Mediterraneo e viale Unità d’Italia due arterie ad alta densità veicolare dotandole di nuovo impianto di illuminazione pubblica. Le attenzioni di questa amministrazione comunale verso le periferie sono importanti perché presupposto di grande impulso allo sviluppo della intera città.” E’ una nota di Vittorio Mele, Consigliere comunale di Taranto.

Di seguito il testo della lettera del cav. Conti al sindaco.

I CITTADINI DI TRAMONTONE (LAMA – TALSANO) ASPETTANO UN SERIO INTERVENTO SU VIA MEDITERRANEO.

Egregio Sindaco Dott. Melucci Rinaldo, sono passati già 3 anni e oltre (richiesta inoltrata in precedenza all’ex Sindaco Stèfano, dopo le raccolte firme, e in seguito a Voi, sempre come lettera aperta) per l’assurda situazione di via Mediterraneo, mancante di marciapiede in alcuni tratti, dove è strettamente necessario metterli. Egregio Signor Sindaco dalle foto/filmati che Vi alleghiamo, scattate/riprese in via Mediterraneo (oggi, 8 gennaio 2020), si evince l’assenza totale di marciapiedi sul lato destro e parte sulla sinistra, in direzione verso la litoranea o verso viale Europa (Talsano), il manto stradale è pieno di toppe “Foto” (alla prima pioggia, si riformano le buche), in alcuni tratti laterali al manto stradale, ci sono delle voragini di almeno 15 centimetri profonde “foto”. La responsabilità della P.A. non è dunque limitata al solo nastro stradale, ma anche, ad esempio, alle piazzole di sosta, al fine di garantire sicurezza e fluidità di circolazione (art.14 Cod. della Strada). La risoluzione delle mancanze di dotazione infrastrutturale richiede la realizzazione di nuove infrastrutture atte a completare e interconnettere la rete esistente, le cui caratteristiche funzionali e geometriche sono definite dal D.M. 5.11.2001 e da quelli successivamente emanati ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. L.vo 285/92. Art. 2 Definizione e classificazione delle strade (1). Art. 3 Definizioni stradali e di traffico (1).

Cav. Alfredo Luigi CONTI

Presidente Pro Tempere Comitato “SICUREZZA IN VIA MEDITERRANEO”

Presidente Movimento TARANTO, DIRITTO DI VOLARE!

