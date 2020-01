Controlli ad esercizi commerciali e circoli privati

La Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha effettuato diversi controlli agli esercizi commerciali ed ai circoli privati, riscontrando numerose violazioni amministrative in materia di somministrazione e bevande.

Nei confronti di un circolo ricreativo del Quartiere Tamburi, è stata elevata la sanzione di 5mila euro per mancanza della relativa licenza e sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 7 apparecchi da intrattenimento non conformi con relativa sanzione di quasi 10mila euro.

Sempre sul Quartiere Tamburi l’attività di controllo ha portato al sequestro contro ignoti di ingenti quantitativi di molluschi bivalvi abbandonati sul banchetto abusivo di vendita dal gestore che, probabilmente accortisi della presenza dei poliziotti, ha ben pensato di abbandonare anche la merce. Attese il loro pessimo stato di conservazione, le cozze sono state immediatamente distrutte con compattatore.

Più di 100 posti di controllo, più di 500 persone identificate e 200 mezzi controllati, 50 le contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada, 70 i veicoli posti sotto sequestro e/o a fermo amministrativo e 4 carte di circolazione ritirate: è il risultato dei servizi di “Comunità Sicure” svolti dalla Questura nel capoluogo, in particolare nei Quartieri Tamburi e Paolo VI. Un tarantino con pregiudizi penali è stato sanzionato perché trovato alla guida di una Mini Cooper pur avendo la patente revocata. Numerosi venditori ambulanti sono stati sorpresi ad esercitare la loro attività senza licenza o con occupazione abusiva del suolo pubblico, con più di 10mila euro di sanzioni amministrative.

Correlati

Commenta l'articolo: