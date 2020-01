Trattativa Asd Martina Calcio 1947

Nella mattinata di oggi si è svolta una riunione con il dott. Angelo De Nigris portavoce di un gruppo di imprenditori, l’avv. Antonio Basta (in rappresentanza della dirigenza dimissionaria Asd Martina calcio 1947) e il sig. Angelo Gianfrate.

Preliminarmente, nella riunione si è preso atto che i sig.ri Pierluigi Lorenzoni e Ronald Guillermo Rico Sanchez, che avevano inviato una manifestazione d’interesse martedì 7 gennaio al Sindaco e al presidente, hanno comunicato nella giornata di mercoledì 8 gennaio, la loro rinuncia ad acquisire le quote sociali dell’Asd Martina Calcio 1947.

Nel prosieguo il sig. Angelo Gianfrate ha comunicato, che non può proseguire nella sua proposta di cambio di gestione della società Asd Martina Calcio 1947 perché dalle verifiche effettuate all’interno del gruppo di persone che rappresenta, non ci sarebbe il tempo necessario per garantire una prosecuzione del campionato con una ragionevole aspettativa di salvezza.

Si è quindi passati ad esaminare la proposta del portavoce dott. De Nigris, trasmessa lo scorso 7 gennaio e comunicata alla società, che prevede il supporto alla gestione dell’ Asd Martina Calcio 1947 dal 9 gennaio 2020 fino alla conclusione della stagione 2019-2020.

Inoltre, viene data la disponibilità a collaborare anche successivamente anche per la stagione sportiva 2020-2021.

Si tratta quindi di un supporto alla gestione e non di acquisizione.

Il gruppo capeggiato dal dott. De Nigris ha manifestato la determinazione al raggiungimento del risultato della permanenza nel campionato di Eccellenza per questa stagione.

L’Asd Martina Calcio 1947 ha preso atto che ad oggi non sono pervenute proposte di acquisizione , ma solo supporto alla gestione in corso.

Per questo prende atto dell’unica proposta di supporto alla gestione ad oggi presente, che è quella del portavoce dott. Angelo De Nigris.

La dirigenza dell’Asd Martina Calcio 1947 e il portavoce dott. Angelo De Nigris si impegnano perciò ad incontrasi prossimamente.

Il Sindaco Franco Ancona ringrazia tutte le persone che hanno manifestato interesse per la continuità e il prestigio del calcio a Martina Franca, ritenendo conclusa la sua attività di mediazione, che potrà ora proseguire tra le parti interessate.

