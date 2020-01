Pro Loco Manduria: Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali

La Pro Loco di Manduria aderisce alla Giornata del Dialetto e delle Lingue Locali 2020, l’evento promosso dall’UNPLI che da anni coinvolge tutte le Pro Loco d’Italia in una maratona culturale a difesa dei dialetti e delle lingue minoritarie. Riscoprire il dialetto come strumento conoscitivo dei luoghi che si abitano, occasione di legame e dialogo intergenerazionale e interculturale: questi gli obiettivi della Pro Loco di Manduria.

Due le iniziative in calendario presso la sede della Pro Loco: 11 e 17 gennaio 2020. L’11 gennaio sarà dedicato ai piccolini dai 5 agli 11 anni. Lo scopo è quello di creare un momento di divertimento con i bambini che consenta l’esplorazione figurata del paesaggio di Manduria, tanto esteso e variegato quanto famigliare, attraverso la riscoperta dell’espressione dialettale. Nel corso dell’evento si svolgeranno giochi, attività ludiche, si impareranno stornelli della tradizione e si realizzerà un vero abbecedario in dialetto manduriano che ogni bambino porterà a casa con sè. E’ necessaria la prenotazione ai laboratori, chiamando i numeri 327-9440824 o 389-9482568.

Il 17 gennaio sarà invece dedicato al giornale in vernacolo manduriano per eccellenza, “Lu Nuesciu”. Si tratta di una pubblicazione che La Pro Loco decide di riprendere dopo dieci anni di silenzio nel 1998, allo scopo principale di salvaguardare il patrimonio linguistico oltre che la genialità dell’opera stessa. In questa occasione ci sarà l’opportunità di riscoprire le edizioni passate del giornale e recuperare i numeri mancanti dalla propria personale collezione.

