Legambiente Puglia in piazza con Libera per dire no alla mafia

Legambiente Puglia dice no alla criminalità organizzata e aderisce alla marcia antimafia di Libera, in programma domani 10 gennaio a Foggia. In tanti per dire no a minacce e attentati e per affermare con forza i principi di legalità e giustizia. Alla violenza di matrice mafiosa, che segna il territorio dauno e che visto una forte recrudescenza a Foggia a inizio anno, i circoli territoriali rispondono coesi per imprimere un segno di onestà, trasparenza, tolleranza e rispetto reciproco.

«Domani e ogni giorno saremo con Libera contro la criminalità organizzata – dichiara Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia – Ciascuno può essere esempio di onestà e giustizia ed è un dovere indignarsi e denunciare crimini e prevaricazioni. Il susseguirsi di ritorsioni a Foggia mostra ancora una volta la gravità del fenomeno mafioso, fortemente radicato e connesso a un disagio sociale profondo. Troppe volte innocenti si sono trovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato e hanno pagato ciò con la vita. Combattere la mafia vuol dire impegnarsi nel quotidiano per una società legale e più giusta, dove libertà è sinonimo di partecipazione. Ciò chiama in causa l’intervento non solo delle autorità competenti, ma anche dei cittadini che devono mobilitarsi in tal senso».

Correlati

Commenta l'articolo: