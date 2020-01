Rissa al distributore automatico, due arresti

La segnalazione di una rissa nel distributore automatico a Manduria (TA) ha consentito alla Volante del Commissariato di scongiurare il peggio. Due tarantini, per un incidente stradale avvenuto nello scorso mese di dicembre con un 31enne di Manduria, hanno chiesto 2mila euro per i danni subiti e per quelli già esistenti. Di fronte al rifiuto del giovane, hanno cominciato a colpirlo con pugni e calci, sottraendo la carta di circolazione dell’auto ed un bancomat per costringerlo ad un prelievo bancomat. Per i due sono scattate le manette per tentata estorsione e lesioni personali.

