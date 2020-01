Progetto PER ASPERA AD ASTRA dell’Associazione La Casa di Sofia

L’Amministrazione Melucci, con gli Assessorati ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, sta collaborando per sostenere il progetto dell’Associazione di Promozione Sociale “La casa di Sofia”, vincitrice del bando Orizzonti Solidali 2019/2020, indetto dalla Fondazione Megamark.

Il progetto nato in partenariato con l’ A.S.D. “Diversamente in Danza”, punta alla sensibilizzazione del territorio tarantino attraverso la proposta di attività laboratoriali, che hanno l’obiettivo di creare competenze e progetti riproducibili e indipendenti, per offrire servizi di danza inclusiva e terapeutica.

“Abbiamo incontrato – fa sapere l’assesore ai servizi sociali Gabriella Ficocelli – i ragazzi dell’A.S.D. Diversamente in Danza e de La casa di Sofia, Associazione nata con l’obiettivo di promuovere la terapia ricreativa come strumento di miglioramento della qualità della vita dei bambini diversamente abili e gravemente ammalati. L’Assessorato ha, infatti, patrocinato l’iniziativa e si attiverà per la promozione del progetto e la partecipazione attiva degli insegnanti di sostegno, educatori, assistenti sociali, psicologi, attori, diversamente abili, che parteciperanno ai laboratori. Il progetto durerà sei mesi e si articolerà in sei tappe formative, durante le quali i partecipanti verranno accompagnati nelle esercitazioni teoriche e pratiche, sperimentando con il gruppo le nozioni apprese durante i workshop. Tutti i workshop si terranno presso il teatro TaTÀ, via Grazia Deledda, Taranto”.

Prima tappa (11 – 12 – 13 gennaio 2020)

Workshop aperto a tutti (danzatori con e senza disabilità) informativo sul metodo e la pratica di Diversamente in Danza

Spettacolo di presentazione aperto al pubblico dal titolo “B-effect”. Spettacolo matinée gratuito per le scuole ispirato al libro “I 5 Malfatti” di Beatrice Alemagna presso il Tatà. Per questa iniziativa l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, retto da Deborah Cinquepalmi ha dato la disponibilità degli scuolabus per accompagnare a teatro gli alunni della scuola partner del progetto.

Seconda tappa (8 – 9 febbraio 2020).

Workshop formativo riguardante LA PRATICA INCLUSIVA NELLE ARTI PERFORMATIVE.

Terza tappa (14 – 15 marzo 2020) Workshop formativo sulla DISABILITA’ MOTORIA.

Quarta tappa (18- 19 aprile 2020) Workshop formativo riguardante la DISABILITA’ SENSORIALE.

Quinta tappa (23 – 24 maggio 2020) Workshop formativo LA DISABILITA’

COGNITIVA.

Sesta tappa (13-14 giugno) Workshop formativo COSTRUIRE UNO SPETTACOLO PER ABBATTERE IL PREGIUDIZIO, ovvero la creazione di uno spettacolo attraverso il lavoro di gruppo dei partecipanti alla formazione, con la partecipazione di danzatori con e senza disabilità del territorio e la realizzazione di una performance finale aperta al pubblico per le vie della città.

Tutti gli interessati possono visitare il sito internet www.lacasadisofia.org e compilare il modulo di iscrizione.

Correlati

Commenta l'articolo: