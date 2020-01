NIDI – Nuove Iniziative d’Impresa: partecipata assemblea pubblica a Leporano

Comunicato stampa dell’Assessore regionale Mino Borraccino. “Invitato dalle Associazioni “Madonna delle Grazie” ed “Eureka”, ho partecipato oggi al Convegno tenutosi a Leporano, presso l’ex Biblioteca comunale, sul tema “NIDI – Nuove Iniziative d’Impresa”. Il 27 novembre scorso, con una variazione di bilancio approvata dalla Giunta regionale su mia proposta, è stato ulteriormente rimpinguato il capitolo di spesa che riguarda questa Misura strategica di incentivazione, e cioè l’Avviso pubblico “Nuove Iniziative D’Impresa – NIDI”, il bando “a sportello” finalizzato a sostenere le scelte di autoimpiego e di autoimprenditorialità.

La modalità operativa “a sportello” si inquadra nell’obiettivo fondamentale di facilitare le procedure, in quanto garantisce la continuità temporale degli interventi, consentendo di pianificare i programmi di investimento secondo le effettive esigenze, senza rincorrere le scadenze dei bandi. Il relativo capitolo di spesa è stato rifinanziato per 500.000 euro, al fine di coprire completamente il fabbisogno finanziario indispensabile per l’erogazione delle sovvenzioni in favore di tutte le imprese che risultino, ad oggi, beneficiarie.

Questa Misura – che agevola investimenti compresi tra 10mila e 150mila euro – permette di avviare una nuova impresa attraverso un mix di sovvenzione e prestito rimborsabile. Nello specifico per investimenti dai 10mila euro fino a 50 mila euro l’agevolazione copre il 100%; per investimenti compresi tra 50 mila euro e 100 mila euro l’agevolazione copre il 90%; per progetti tra 100 mila euro e 150 mila euro l’agevolazione copre l’80% dell’investimento. L’intervento rende, così, possibile a persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro, quali giovani, donne, disoccupati, lavoratori precari con partita Iva e persone che stanno per perdere il posto di lavoro, di affrontare il proprio problema occupazionale.

NIDI rappresenta uno dei principali strumenti messi in campo dalla Regione Puglia per incentivare la nascita di nuove attività imprenditoriali e per sostenere la loro crescita, e come Governo regionale posso garantire che continueremo certamente su questa strada, consapevoli che lo sviluppo della Puglia passa anche dalla capacità che stiamo dimostrando ogni giorno di sostenere il nostro tessuto produttivo attraverso una serie eterogenea di strumenti finanziari messi a disposizione di chi intenda investire, generando effetti molto positivi per tutto il territorio.

Ad oggi sono più di 1.600 i progetti NIDI presentati, con investimenti per oltre 100 milioni di euro. Con l’occasione ho anche parlato di TECNONIDI, una misura che rappresenta una evoluzione di NIDI. Si tratta dell’intervento con cui la Regione Puglia offre un pacchetto di aiuti per l’avvio o lo sviluppo di start up tecnologiche e innovative, sempre mediante un prestito rimborsabile ed una sovvenzione sia per gli investimenti che per i costi di funzionamento. Si rivolge alle piccole imprese che intendano avviare o sviluppare piani di investimento a contenuto tecnologico.

Le agevolazioni possono arrivare fino a 200mila euro per gli investimenti e 80mila euro per i costi di funzionamento.

In definitiva, il Convegno ha rappresentato una lodevole iniziativa, utile a illustrare le politiche di sviluppo promosse dall’Assessorato regionale allo Sviluppo Economico e a mettere in condizione di presentare la domanda a quanti intendano fare impresa contando sull’aiuto della Regione. Un ringraziamento, per la splendida organizzazione, molto partecipata da parte della comunità, alla presidente dell’associazione “Madonna delle Grazie”,Mary Luppino, al presidente dell’associazione “Eureka”, Osvaldo Camassa , alla consigliera comunale di Leporano Jolanda Lotta.”

