Banca Popolare Bari – Global service, precisazione

“In relazione all’articolo sulle vicende della Banca Popolari di Bari pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore e ripreso poi da diversi organi di stampa, la Roma Global Services SrL smentisce integralmente quanto riferito in ordine a posizioni di sofferenza della società verso la Banca Popolare di Bari nei cui confronti non ha alcun debito avendo già, da diversi anni, integralmente rimborsato ogni anticipazione ricevuta, ivi compresi gli interessi dovuti.

Nessun coinvolgimento, pertanto, può essere attribuito alla società in relazione alla vicenda riportata. Si precisa, inoltre, che la Roma Global Services non detiene alcuna partecipazione nel capitale della San Raffaele di Roma come erroneamente scritto.” Lo scrive in una nota il Gruppo San Raffaele – Roma Global Services.

(foto di repertorio)

