Attività previste al Museo Archeologico Nazionale di Taranto nel weekend dell’11-12 gennaio

Sono molte le iniziative che il Museo Archeologico Nazionale di Taranto propone per grandi e piccoli nel weekend dell’11-12 gennaio 2020, con appuntamenti speciali per grandi e piccini sul tema “Epifanie divine”.

DIVERTIMARTA – Laboratori per bambini a cura del Concessionario Nova Apulia con prenotazione obbligatoria. Sabato 11 gennaio alle ore 17.00 “Zeus e Zeus: il dio che si trasforma”. Visita guidata tematica sul mito di Zeus. A seguire laboratorio didattico con realizzazione di un piccolo e prezioso amuleto. Età 6/12 anni. Tariffa euro 8 a bambino.

VISITE GUIDATE TEMATICHE a cura del Concessionario Nova Apulia con prenotazione obbligatoria. Sabato 11 gennaio alle ore 17.15 è prevista una visita guidata tematica sul tema “Epifanie divine”. Tariffa euro 8 a persona. Minimo 10 partecipanti.

PERCORSI TEMATICI “EPIFANIE DIVINE” a cura di un archeologo del Concessionario Nova Apulia, con visita guidata nelle sale dedicate del MArTA. Prenotazione obbligatoria. Domenica 12 gennaio alle ore 11.30: “Al di là del culto: il mondo di Hades”. Tariffa 8 euro + 6,50 euro di visita guidata. Minimo 10 partecipanti.

PER INFO E PRENOTAZIONI Tel. 099-4538639 o mail: prenotazioni@novaapulia.it

UFFICIO COMUNICAZIONE E PROMOZIONE Tel. 099-4532112 o mail: man-ta.comunicazione@beniculturali.it

(foto: Rilievo policromo raffigurante Dioniso danzante, con tirso e grappoli d’uva. Rinvenuto a Taranto, in via Minniti, angolo via D. Alighieri, 1967. IV sec. a.C.)

