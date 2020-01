Taranto: presentazione del libro dell’avv. Annamaria Bernardini de Pace

L’avvocato Annamaria Bernardini de Pace sarà a Taranto l’8 gennaio, a partire dalle ore 17.30, nella sede di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Via Duomo 259) per presentare il suo ultimo libro “Manuale di autodifesa per ragazze e ragazzi”, dedicato ai diritti dei più giovani.

Interverranno: la Dott.ssa Anna Cammalleri, Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, il Prof. Riccardo Pagano, Direttore del Dipartimento Jonico, la Prof.ssa Maria Casola, il Prof. Nicola Fortunato e Don Emanuele Ferro. L’evento è organizzato in collaborazione con il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari.

