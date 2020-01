Sottoscritta l’intesa del contratto collettivo decentrato integrato per i dipendenti comunali

Comunicato della UIL FPL. “Buone notizie per i dipendenti del Comune di Taranto. A partire dai primi mesi del nuovo anno, infatti, si vedranno riconosciuti in busta paga la produttività 2019. Il segretario della UIL FPL, Emiliano Messina, sottolinea come il risultato raggiunto sia stato il frutto di un importante lavoro compiuto dall’Organizzazione Sindacale scrivente dopo sei mesi di contrattazione, caratterizzata all’evidente ritrosia da parte di componenti RSU e di alcune sigle sindacali. Finalmente negli ultimi giorni del 2019, a seguito di incontri e di un intenso lavoro profuso dai rappresentanti sindacali di categoria della UIL FPL, si è giunti a siglare una intesa per l’applicazione del Contratto collettivo decentrato.

In sintesi riportiamo di seguito gli istituti più importanti:

– Produttività anno 2019 da erogarsi nei primi mesi dell’anno 2020 con un valore di € 447.273.37, con una performance distribuita per l’80% alla produttività individuale e per il 20% alla produttività organizzativa (l’Amministrazione aveva proposto il 40% ed il 60%);

– Per le specifiche responsabilità e l’indennità di funzione con una distribuzione del fondo con 90% alle responsabilità alte ed il 10% alle basse con la seguente articolazione per le varie categorie:

a) categoria D per responsabilità alta € 1.560,00, per bassa € 1.080,00 annui;

b) categoria C per responsabilità alta € 840,00, per bassa € 600,00 annui;

c) categoria B responsabilità unica € 348,00 annui;

d) messi notificatori € 348,00 in alternativa ai rimborsi notifiche enti finanziari;

– Per le condizioni di lavoro è stata prevista una indennità unica per attività rischiose e disagiate di € 3,00 giornaliere e per personale di custodia sedi giudiziarie, varie direzioni soggetti a articolazioni orarie differenziate e flessibili per € 4,00, per il maneggio valori da €1,00 ad € 2,00;

– Per l’indennità di vigilanza esterna sono state previste le seguenti articolazioni:

a) Motociclisti, velocipedi ed appiedati che hanno una permanenza esterna di minimo 210 minuti una indennità giornaliera di € 3.00, con 270 minuti di € 4.00, con minimo 330 minuti di € 5,00;

b) Pattuglia che ha una permanenza esterna di minimo 210 minuti una indennità giornaliera di € 2,00 con 270 minuti di € 3,00, con minimo 330 minuti con € 4,00;

– Realizzazione annuale della verifica contabile sui piani di razionalizzazione realizzati ed in caso di risparmi certificati il 50% del risparmio realizzato deve confluire nel fondo di produttività dei dipendenti.

Per il Segretario della UIL FPL, Emiliano Messina, è importante garantire ai lavoratori, a tutti i lavoratori, risposte chiare. Risposte che provengono dall’applicazione delle norme in modo trasparente nelle fasi di contrattazione con l’Ente Comune.

Senza alcun intento polemico, nei confronti di chi ha compiuto legittimamente scelte diverse, la UIL FPL sottolinea Messina, conferma ancora una volta la modalità concreta di affrontare le vertenze sindacali, fornendo ai lavoratori risposte misurabili in termini di efficacia nella risoluzione di problemi e nel garantire l’applicazione dei diritti dei lavoratori contenuti nel Contratto Collettivo Nazionale.”

