Protesta lavoratori Ilva in As davanti cancelli Eni Taranto

E’ iniziata all’alba di questa mattina una protesta dei lavoratori USB Ilva in As che hanno occupato i cancelli della raffineria di Taranto situati nella bretella stradale tra l’Ilva e la raffineria, presso il varco mezzi pesanti. Protesta scaturita a seguito del mancato finanziamento dell’integrazione salariale per i cassintegrati. Inoltre, i lavoratori del sindacato USB – dichiara Francesco Rizzo – chiedono l’immediata convocazione sul DL Taranto per discutere circa le proposte che il sindacato USB ha presentato.

Oggi, intanto, il Tribunale del Riesame si esprimerà sul futuro di Afo2.

