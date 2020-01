Oggi a Leporano la presentazione del progetto NIDI

Nota dell’assessore Mino Borraccino. “Oggi, martedì 7 gennaio alle ore 18,00, presso la ex biblioteca comunale di Leporano, via Vittorio Emanuele III, parteciperò all’assemblea pubblica organizzata dalle associazioni “Madonna delle Grazie” ed “ Eureka” sulle nuove iniziative d’impresa messe a disposizione dalla Regione Puglia (N.I.D.I.).

Si tratta di un interessante appuntamento, per cui ringrazio le associazioni organizzatrici, per portare a conoscenza delle straordinarie misure di autoimprenditorialità presenti qui in Puglia. Parleremo di alcuni strumenti regionali “a sportello” studiati per andare incontro alle esigenze del sistema imprenditoriale pugliese, rispondendo in maniera concreta alla domanda occupazionale.

Dalla Giunta regionale recentemente sono stati approvati ulteriori fondi per incentivare e sostenere questi progetti che vanno nella direzione dell’autoimpiego per i giovani, le donne, i disoccupati, i precari.

La Regione Puglia, con i vari avvisi pubblici promossi dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, ha messo in campo in questi anni 1,2 miliardi di euro impegnati nella programmazione 2014-2020: uno straordinario investimento finanziario che sta producendo crescita, sviluppo e soprattutto buona e nuova occupazione, come dimostrano i principali indicatori statistici recentemente rilevati da istituti autorevoli e indipendenti come Banca d’Italia e Svimez.

Parteciperanno all’iniziativa il sindaco di Leporano, dott. Vincenzo Damiano, e la presidente dell’associazione “Madonna delle Grazie”, Mary Luppino”.

