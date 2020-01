Lavoro, Perrini: “Basta promesse e belle parole”

“Anno nuovo, vecchie abitudini politiche. Le promesse su Taranto continuano a essere solo belle parole. Nei giorni scorsi i sindacati hanno lanciato un grido di allarme: potrebbero saltare due misure di incentivo per duemila lavoratori ex Ilva e Porto, inserite inizialmente nel decreto ‘Milleproroghe’, adesso sono rinviate probabilmente al decreto legge sul ‘Cantiere Taranto’ perché prima si deve trovare la copertura finanziaria.

Una misura riguarda la proroga per il 2020 dell’integrazione salariale al 10% per i lavoratori ex Ilva in cassa integrazione, l’altra, invece, è la proroga per il 2020 e il 2021 dell’Agenzia per il lavoro portuale che ha il compito di assicurare l’indennità di mancato avviamento per i lavoratori disoccupati e favorirne il reimpiego.

“Bene ha fatto l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino, a scrivere immediatamente ai ministri per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e al Lavoro, Nunzia Catalfo, per richiedere un intervento immediato del Governo. Io rivolgo lo stesso invito ai colleghi consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, nella convinzione che proprio il ruolo ricoperto a livello nazionale possano convincere più facilmente i due ministri a 5Stelle a occuparsi di Taranto non solo a parole”.

