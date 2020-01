L’attore Francesco De Vito incontra gli anziani del Centro Sociale di Talsano

Il 10 Gennaio alle 18 l’attore Francesco De Vito incontra gli anziani del Centro Sociale Polivalente Territoriale per Anziani (CAS) di Talsano.

La T.R.O.I.S.I. Project e l’Amministrazione Melucci rappresentata, per l’occasione, dall’Assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli, accoglieranno, presso il Centro di Aggregazione Sociale (CAS), di Tramontone in Piazza Grassi, 2 il noto attore tarantino Francesco De Vito che incontrerà gli anziani del centro.

Per l’occasione verrà proiettato il film “Il bene mio” con Sergio Rubini e Sonya Mellah nel cui cast c’è appunto anche De Vito, presentato all’ultima Mostra Internazionale di Arte Cinematrografica di Venezia nella sezione Giornate degli Autori.

L’attore, che è stato interprete in diverse produzioni internazionali, reso noto dalla partecipazione nel ruolo di Pietro nel Film “La passione di Cristo”, diretto da Mel Gibson e girato a Matera, racconterà ai presenti aneddoti sulla sua vita da attore, parlerà dell sue radici tarantine, e quali sono state le tappe determinanti per affermarsi nel mondo del cinema.

“Taranto – fa sapere l’assessore Ficocelli – accoglie orgogliosa il suo concittadino che collabora già da anni con l’APS Troisi Project nella realizzazione di workshop di recitazione cinematografica in lingua italiana ed inglese, il prossimo è programmato infatti per le giornate dell’11 e 12 gennaio. Francesco De Vito, conserva intatta la sua semplicità e autenticità, tipica di chi proviene dal mondo del teatro e dal calore delle città del sud e della nostra Taranto in particolare.

L’augurio è quello di vederlo presto nella veste di interprete in un film girato a Taranto, che in questi ultimi anni è spesso diventata un set cinematografico per importanti produzioni. A lui va il grazie della Amministrazione per la sua disponibilità non scontata”.

