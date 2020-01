Trattativa Asd Martina Calcio 1947

Il Sindaco di Martina Franca, Franco Ancona, ha incontrato domenica 5 gennaio il dott. Angelo De Nigris e i suoi collaboratori. Il dott. De Nigris ha chiesto di contattare il presidente dimissionario dell’Asd Martina Calcio 1947 per valutare la possibilità di una gestione della squadra.

E’ stato contattato per le vie brevi il presidente Piero Lacarbonara e, successivamente, si è fissato un appuntamento per la mattinata di oggi, alle ore 10:00 nell’ufficio del Sindaco, che si è puntualmente svolto. Il presidente Lacarbonara, preso atto dell’interesse da parte della cordata capeggiata dal dott. De Nigris ha chiesto di formalizzare, per iscritto, la proposta di gestione, al fine di valutarla attentamente nelle prossime ore.

Resta confermata l’interlocuzione in corso con Angelo Gianfrate al quale il Sindaco si impegna a rappresentare la necessità di formalizzare, quanto prima, la propria proposta.

Questo fine settimana è stato caratterizzato dall’impegno personale ed economico onorato dal presidente dimissionario dell’Asd Martina Calcio 1947 che ha permesso di far scendere in campo la squadra, per evitare la perdita del titolo, dall’impegno generoso ed esemplare della giovanissima formazione juniores, che ha difeso i colori bianco azzurri conquistando un punto fuori casa contro l’Orta Nova, e dall’impegno dell’Amministrazione che ha continuato in questi giorni a facilitare i contatti per una soluzione positiva e duratura della vicenda.

