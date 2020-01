Spacciava droga in una discoteca, arrestato dai carabinieri giovane pusher in trasferta

I carabinieri della Stazione di Castellaneta (TA), nel corso di un predisposto servizio antidroga, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 20enne barese, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Il 20enne è stato sorpreso all’interno di una discoteca di Castellaneta Marina, intento a spacciare stupefacenti a giovani avventori. Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti 5,5 gr. di cocaina, suddivisi in 22 dosi, gr. 10,6 di ketamina, suddivisi in 53 dosi, 19 pasticche di ecstasy del peso complessivo di gr. 11. Nello stesso contesto operativo i militari hanno segnalato altri 5 giovani alle competenti Prefetture, per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, e rinvenuti 4 gr. di marijuana e 1 gr. di cocaina.

L’intero quantitativo di droga è stato posto sotto sequestro ed inviato al Laboratorio di Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Taranto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

