Polizia ritrova anziano che si era smarrito nelle campagne martinesi

Altra storia a lieto fine per un anziano signore di 84 anni residente a Noci che si è smarrito nelle campagne martinesi. I poliziotti del Commissariato di Martina Franca, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno notato un uomo anziano che, a bordo della sua bicicletta, viaggiava, tra la nebbia e al buio in via Mottola.

Lo sguardo che l’anziano ha rivolto agli agenti quando lo hanno fermato già valeva la spiegazione di quanto accaduto: si era allontanato da casa per una passeggiata in bicicletta ed era arrivato fino alle campagne di Martina Franca.

Dopo averlo rifocillato, grazie anche all’aiuto dei Carabinieri di Gioia del Colle, i poliziotti hanno rintracciato il figlio che ha subito raggiunto il Commissariato per riabbracciare il suo papà.

Una stretta di mano che racchiude la gioia di tornare a casa ed un ringraziamento per gli amici poliziotti.

Correlati

Commenta l'articolo: