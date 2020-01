Grande evento conclusivo per il ‘Natale di Mare e di Miti a Taranto’ lunedì 6 gennaio, dalle 18 alle 22, in Via Duomo, nell’Isola Madre, con LA NOTTE DEGLI ARTISTI DI STRADA, organizzata dal Comune di Taranto in collaborazione con l’associazione ‘Smile’.

Giocolieri, maghi, mangiatori di fuoco, trampolieri, tessuti acrobatici riempiranno le piazze e le vie riempiendo di colore ogni angolo dell’isola in un trionfo di arte e colori.

“Ci sembrava che concludere nella nostra isola madre fosse il modo migliore per chiudere un Natale straordinario e stracolmo di eventi mai come quello di quest’anno.” – dichiara l’assessore alla cultura Fabiano Marti – “Vi aspettiamo in via Duomo per festeggiare insieme la fine di questo esaltante periodo natalizio”.

