Trovato con cocaina e hashish, arrestato 25enne

Un 25enne, a bordo di un’auto di grossa cilindrata, pensava di eludere il controllo dei Falchi della Squadra Mobile di Taranto impegnati nei servizi di Comunità Sicure a Leporano.

Indosso aveva la somma di 430 euro già suddivisa in banconote di piccolo taglio ed un telefono cellulare con quale era, proprio in quel momento, in contatto continuo con altri giovani.

Nella camera da letto del giovane, i poliziotti hanno trovato tre involucri termosaldati e 15 dosi di cocaina per un peso complessivo di quasi 100 grammi, nonché un panetto di hashish per un peso complessivo di quasi 40 grammi.

Trovati e sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione intriso delle medesime sostanze stupefacenti, delle pasticche utilizzate come sostanze da taglio, un’altra somma di 100 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio ed un telefono cellulare col quale veniva posta in essere l’illecita attività.

Per il 25enne si sono aperte le porte del carcere di Taranto.

