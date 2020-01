Taranto: calze della Befana per i bambini autistici

La prossima sarà una domenica di divertimento e solidarietà in piazza Gesù Divin Lavoratore al quartiere Tamburi di Taranto. Il 5 gennaio il punto centrale del quartiere Tamburi si colorerà di blu per accendere i riflettori su temi importanti come l’autismo e i disturbi di apprendimento. Una mattinata piena di sorprese organizzata da Ignazio D’Andria, titolare del Mini Bar e promotore della maglietta “Je esche pacce pe te” e i genitori Doriana De Fabrizio, Vito Lippo e la Cooperativa Sociale Logos.

Dalle ore 10.00 per i bimbi speciali tanti regalini e l’immancabile calza della Befana consegnata dai Cavalieri di Malta o.s.j. alla presenza del luogotenente Thomas Molendini. Anche il Comune è vicino all’iniziativa regalando al rione lo spettacolo “Magia di colori” con la Mabò Band e Mago Maraldo dal festival internazionale “Clown & Clown”, in programma alle 11.30. In piazza anche tante associazioni che ogni giorno si occupano di questi temi per poter diffondere la giusta informazione. L’occasione sarà utile per raccogliere fondi che finanzieranno attività di questo tipo.

