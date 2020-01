Nasce la carta Young Martina: si può aderire gratuitamente entro il 31 gennaio 2020

E’ stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.comune.martinafranca.ta.it l’avviso pubblico (n.51 /2019) per il progetto “Carta Young Martina” . Con la carta Young Martina i giovani tra i 16 e i 30 anni usufruiranno di sconti, servizi e agevolazioni negli esercizi commerciali, cinema, palestre, trasporti pubblici e, nel contempo, parteciperanno ad attività di volontariato ed educazione civica.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è poter incidere su tre grandi tematiche per lo sviluppo della Comunità: le politiche giovanili, il settore produttivo e i servizi alla persona, dando vita a due veri e propri “patti etici” : il primo tra le giovani generazioni e gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori che investono sul territorio di Martina Franca; il secondo tra il mondo del volontariato e le giovani generazioni, stimolando queste ultime all’impegno a beneficio della comunità in attività di volontariato ed educazione civica per mezzo delle associazioni cittadine. Per questo, sono stati predisposti tre distinti registri, a cui è possibile iscriversi gratuitamente entro il 31 gennaio 2020:

1) il primo registro è riservato ai giovani cittadini residenti a Martina Franca che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non abbiano ancora compiuto il trentunesimo anno di età;

2) il secondo registro è riservato ai titolari di esercizi commerciali e di altre attività operanti nel settore sportivo, culturale o del tempo libero con sede a Martina Franca;

3) il terzo registro è riservato ai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato che abbiano sede operativa a Martina Franca.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Martina Franca, tramite consegna a mano all’ufficio Protocollo (piano terra Palazzo Ducale – piazza Roma,32) o per mail o pec all’indirizzo protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.gov.it entro il 31 gennaio 2020.

L’Amministrazione comunale presenterà la carta Young Martina insieme ai rappresentanti delle associazioni dei commercianti e di volontariato, in un incontro pubblico, a Palazzo Ducale il prossimo giovedì 9 gennaio alle ore 18:00 (sala degli Uccelli) . Sono invitati i rappresentanti delle associazioni del commercio, i titolari di singoli esercizi commerciali, associazioni di volontariato e naturalmente i giovani di Martina Franca.

Gli assessori Valentina Lenoci, Tiziana Schiavone, Bruno Maggi rispettivamente delegati alle Politiche Giovanili, ai Servizi alla Persona e allo Sviluppo Economico sottolineano la forza del progetto Young Martina: “Come già annunciato in autunno, vogliamo provare a coinvolgere i giovani di Martina Franca in un piccolo progetto che, oltre a dar loro la possibilità di beneficiare di sconti presso le attività della Città, li vedrà impegnati a beneficio della nostra comunità attraverso l’incontro con le tante realtà associative e i contesti sociali in cui sono inserite.

Un’ occasione per arricchire la loro formazione civica e sociale, offrendo agli altri competenze e attitudini. L’obiettivo è anche quello di dare, per quel che è possibile, un sostegno all’economia locale, guardando ai nostri commercianti che subiscono, ogni giorno, la spietata concorrenza dei colossi mondiali del commercio online.

Vogliamo ringraziare i rappresentanti delle associazioni di categoria, i comitati del commercio e le organizzazioni di volontariato che parteciperanno al progetto e i Consiglieri comunali Vincenzo Angelini, Maria Marangi e Alba Lupoli che stanno collaborando attivamente all’iniziativa. Vi aspettiamo giovedì 9 gennaio a Palazzo Ducale (ore 18:00) per dare ulteriori informazioni e comunicare i dettagli del progetto “ Carta Young Martina”.

I modelli di partecipazione possono essere scaricati a questo link :https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_491460_876_1.html

