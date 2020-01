Mercatino della Befana in Via Mignogna e via Berardi

Mercatino della Befana a Taranto: 42 bancarelle di giocattoli e dolciumi, in via Mignogna e via Berardi.

Dalle ore 15 alle ore 24 del 4 gennaio e dalle ore 8 alle ore 24 del 5 gennaio si potrà passeggiare tra i più famosi torronai d’Italia e un’offerta incredibile di giocattoli.

“L’amministrazione Melucci, che ha destinato questo mercatino ai soli prodotti dolciari e giocattoli – fa sapere l’assessore allo sviluppo economico Gianni Cataldino – ha voluto riproporre questo evento nel borgo di Taranto che vedrà una felice contemporaneità con gli eventi di spettacolo proposti nella contigua isola pedonale di via Anfiteatro. Un grande spazio privo d’auto pronto ad offrire due giorni di intrattenimento a grandi e piccini”.

