Grande appuntamento per i più piccoli il 5 gennaio alle 18 al ‘Villaggio di Babbo Natale’ in Villa Peripato, a Taranto. Direttamente da Rai yo-yo, arriva Oreste Campagna, dai più conosciuto come “Gipo”, protagonista da anni di diverse trasmissioni televisive per bambini, una fra tutte ‘L’albero azzurro’.

L’evento, organizzato dal Comune di Taranto, è inserito nel ‘Natale di Mare e di Miti’. L’ingresso è gratuito.

