GiorgioForever all’Oncoematologia Pediatrica di Taranto

Questa mattina, l’associazione GiorgioForever, in occasione della festività dell’Epifania, ha fatto visita al reparto di Oncoematologia pediatrica del SS. Annunziata di Taranto per donare giocattoli ai bambini ricoverati. “Ringraziamo – scrive Carla Luccarelli – il primario del reparto, il dott. Valerio Cecinati, per averci accolti nel Reparto insieme a tutto il personale in servizio. Queste occasioni non si limitano al semplice un dono di un giocattolo ma danno la possibilità alle associazioni attive del territorio di interfacciarci con le strutture sanitarie e di comprendere le difficoltà delle famiglie che intraprendono il duro percorso della malattia che colpisce anche i più piccoli al fine di rendere questa esperienza meno dura possibile e per affrontarla con coraggio e speranza.”

