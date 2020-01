Taranto: restituito decoro a piazza Maturi

Nota del Comune di Taranto. “Nei giorni successivi al Santo Natale – commenta l’assessore Viggiano – ci sono pervenute alcune segnalazioni circa la vandalizzazione della statua di San Giovanni Bosco e delle panchine installate a piazza Maturi. I nostri operatori del servizio di contrasto al degrado urbano hanno immediatamente provveduto a ripristinare il decoro in quella piazzetta, molto frequentata da bambini ed anziani. Continuiamo a rispondere a questi atti scellerati con azioni positive e l’immediata risoluzione delle problematiche che i cittadini ci segnalano. I gesti sconsiderati di pochi non possono penalizzare l’intera cittadinanza ed è per questo che continuiamo a lottare contro il degrado urbano, fattivamente. Il rispetto delle aree cittadine dovrebbe essere sentimento comune ma, al contrario, siamo costretti ad intervenire ancora una volta per restituire decoro ad aree oggetto di vandalizzazione. Ma non ci fermiamo, saranno loro a doversi arrendere”.

Correlati

Commenta l'articolo: