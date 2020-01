Taranto: “La Befana viene dal mar”

A Taranto, anche quest’anno, la Befana viene dal mar! Nella mattinata del 6 gennaio,‬ per festeggiare l’Epifania in una atmosfera da fiaba, la Befana arriverà dal mare e distribuirà i doni ai bambini che l’aspetteranno dalle ‬10.30 in piazzale Democrate. Le Befane arriveranno sulle imbarcazioni della Asd polisportiva vogatori Taras. Sarà possibile realizzare tutto ciò acquistando un dono, entro il 5 gennaio‬ nei punti vendita sottoelencati che hanno aderito all’iniziativa “Dono Sospeso” che la Befana distribuirà direttamente.

Elenco negozi aderenti iniziativa:

Mister Toys – Via Cesare Battisti 5010

Il giocattolaio Francesco Bari ‬- Via di Palma 3

Fabula‬ – via Anfiteatro 92

The Throne of Games – Via Emilia 32c

Casa del libro Mandese – Viale Liguria 80/82

“Il gioco è un diritto fondamentale dell’infanzia e dell’adolescenza e queste iniziative servono a rafforzare la nostra comunità dare gioia ai nostri bambini” evidenzia l’assessore ai servizi sociali Gabriella Ficocelli che ha coordinato l’iniziativa insieme al Vicesindaco Paolo Castronovi e a tutti gli assessori della giunta.

“Voglio fare un ringraziamento particolare – aggiunge il vice sindaco – alla consigliera Carmen Casula per la grande collaborazione, all’Associazione Asd polisportiva vogatori Taras e la presidente Barbara Gatti, ai negozi di giocattoli che hanno aderito all’iniziativa e all’Associazione ABFO che ha confezionato le calze per il Comune di Taranto”.

Domenica 5 gennaio, al quartiere Tamburi, arriva la ‘magia dei colori’ della Mabó Band

Domenica 5 gennaio, in Piazza Gesù Divin Lavoratore al Quartiere Tamburi, alle 11.30 arriverà “MAGIA DI COLORI” con lo straordinario trio della MABO’ BAND, ideatori del “Clown & Clown Festival” di Monte San Giusto (“Città del sorriso”) ed il loro spettacolo di animazione “MABO’ OF COLORS”.

E’ l’ultima produzione artistica del trio Mabò Band, famoso in Italia ed oltre confini per le straordinarie performance d’improvvisazione comico-musicale.

Una “Magia di Colori” nella quale il pubblico si lascerà coinvolgere attivamente, gonfiando e liberando nella piazza tantissimi palloni colorati, creando un gioco contagioso che farà divertire grandi e piccini semplicemente utilizzando la forza della diversità (i colori) con la musica che unisce.

I tre Clown-Musicisti condurranno i bambini e gli adulti presenti in un vortice di emozioni colorate, così come già avvenuto in tante piazze europee dove lo spettacolo è stato positivamente collaudato.

L’animazione prevede la distribuzione gratuita di palloni “pungiball”, palloni di media grandezza e palloni molto grandi con cui giocare e divertirsi insieme.

L’animazione conclusiva delle festività sarà preceduta da uno spettacolo di Mago Maraldo.

Lo spettacolo è fruibile a più livelli ed ha l’unico obiettivo di far divertire tanto i bambini quanto gli adulti.

Protagonista dell’evento la fantasia guidata da una sana follia che garantisce l’assoluto coinvolgimento da parte di tutti.

Verranno chiamati sul palco alcuni volontari in modo da coinvolgere al meglio il pubblico.

“Il Teatro Magico di Mago Maraldo”, invece, accompagnerà i piccoli spettatori nel suo mondo fiabesco fatto di bacchette e pozioni magiche, colori, giochi, trasformazioni e apparizioni il tutto coinvolgendo I piccoli maghi che vorranno aiutarlo durante lo show.

