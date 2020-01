Stupefacenti, segnalato un 36enne

Un 36enne tarantino, alla guida della sua auto in zona Talsano, ha imboccato il corso principale a velocità sostenuta, incurante dei veicoli e dei pedoni presenti in strada. Invitato dai Falchi della Squadra Mobile a fermarsi, prima ha accostato in una piazzola, poi ha speronato l’auto di servizio ed ha ripreso la marcia. Ne è scaturito un inseguimento concluso dopo qualche minuto alle porte di Leporano. A bordo una dose di cocaina. È stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti.

Correlati

Commenta l'articolo: