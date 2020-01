Sabato 4 gennaio torna la zona pedonale in Via Anfiteatro, numerose iniziative

Torna sabato 4 gennaio dalle 10 alle 23, nell’ambito delle iniziative inserite nel cartellone degli eventi “Il Natale di Mare e di Miti a Taranto”, la zona pedonale in Via Anfiteatro, dove sono previste varie iniziative.

Mentre le 7 band di ‘MERRY STREET’ – evento organizzato dal Comune di Taranto in collaborazione con Altramusicalive – riempiranno di musica di tutti i generi Via D’Aquino e Via Di Palma, su Via Anfiteatro, grazie ad un’iniziativa di Confcommercio e dei commercianti di via Anfiteatro, Befane in bicicletta, artisti di strada e musicisti, con la direzione artistica di Antonio Oliveti, coinvolgeranno grandi e piccini in una grande festa già a partire dalle 10.30 del mattino.

A completare il già ricco programma, il mercatino della Befana nella zona pedonale di Via Mignogna e Piazza Maria Immacolata.

“Un’altra bella iniziativa che nasce dalla collaborazione con i commercianti di Taranto.” – sottolinea l’assessore alla cultura Fabiano Marti – “Questa è, ancora una volta, la dimostrazione che collaborando si può davvero cambiare la città. A nome del Sindaco e di tutta l’amministrazione, ringrazio la Polizia Locale per la preziosissima collaborazione”.

