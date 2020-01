Presentata la quinta edizione de “La Calza della Solidarietà”

Comunicato stampa di Mino Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia. “Sono intervenuto oggi, presso il Palazzo del Governo a Taranto, alla conferenza stampa di presentazione della quinta edizione de “La Calza della Solidarietà”, una lodevole iniziativa dell’Associazione di volontariato e solidarietà “Madonna delle Grazie”, molto radicata sul territorio, artefice di molte importanti iniziative cui ho partecipato recentemente. Ha fatto gli onori di casa la Presidente, dott.ssa Mary Luppino, che ringrazio per l’invito. Apprezzo gli obiettivi di questa associazione impegnata fattivamente su temi molto delicati come la violenza di genere, piuttosto che sull’ambiente e la solidarietà, svolgendo un ruolo davvero importante e costruttivo nella comunità.

Felice e onorato per questo invito e del loro lusinghiero operato che con questa iniziativa lancia anche un messaggio ecologico, di incoraggiamento al riuso e al riciclo di materiali di varia natura. Le calze infatti sono fatte con materiali naturali e riciclati. Trovo importante e fondamentale combattere ogni forma di spreco che, oltre a rappresentare una pratica moralmente negativa per quanti non hanno neppure l’essenziale per vivere, si traduce quasi sempre in un danno per l’ambiente. Ritengo la solidarietà stessa un valore gratificante da diffondere soprattutto quando ha un risvolto benefico come questo.

Il ricavato della vendita delle calze infatti quest’anno sarà devoluto al Reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ Ospedale S.S. Annunziata di Taranto. Martedì 7 gennaio sarò altresì ospite dell’Associazione “Madonna delle Grazie” per un’ iniziativa a Leporano, assieme al sindaco, presso la ex Biblioteca, alle ore 18,00 : un dibattito sul progetto di sviluppo economico Nuove Iniziative Di Impresa (NIDI).

Correlati

Commenta l'articolo: