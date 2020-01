Castellaneta, è attivo lo sportello telematico delle pratiche edilizie

Col nuovo anno, in arrivo un cambiamento epocale per il Comune di Castellaneta (TA). Addio alla carta per tutte le pratiche urbanistiche, grazie all’attivazione del portale telematico dello Sportello Unico dell’Edilizia. Un passo avanti nel segno della semplificazione e della tecnologia, che integra gli altri servizi digitali già attivati dal Comune di Castellaneta, come lo Sportello Unico delle Attività Produttive e la Centrale Unica di Committenza per la gestione dei bandi di gara.

«Con il nuovo anno lanciamo questo importante nuovo strumento, con il quale è possibile presentare e gestire telematicamente, in modo semplice, veloce e sicuro, tutte le pratiche legate all’edilizia – commenta il sindaco Giovanni Gugliotti – e la documentazione che fino a poco tempo fa si doveva presentare in più copie cartacee, oggi si può trasmettere comodamente e in sicurezza da casa o dall’ufficio, evitando code e ritardi, con la possibilità di monitorare costantemente l’avanzamento delle istanze».

Lo sportello è raggiungibile all’indirizzo www.castellaneta.gov.it/sue, o direttamente tramite il collegamento dalla home page del sito istituzionale dell’ente.

Correlati

Commenta l'articolo: