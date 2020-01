A Christmas Time on swing time della ‘Pàthos Music School’ in Piazza della Vittoria

Nuovo appuntamento musicale sul palco di Piazza della Vittoria venerdì 3 gennaio alle ore 18.30 con il concerto “Christmas Time on Swing Time” della Pàthos Music School’.

La formazione, composta da 5 elementi, reinterpreterà i grandi classici della tradizione natalizia in chiave swing in uno spettacolo frizzante e divertente che si rivolge trasversalmente al pubblico di tutte le età. Obiettivo principale del concerto è quello di avvicinare le nuove generazioni alla musica tradizionale natalizia attraverso la rivisitazione dei brani in stile moderno.

