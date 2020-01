Riga auto per mancato pagamento, denunciato parcheggiatore abusivo

I poliziotti del Commissariato Borgo di Taranto hanno denunciato per danneggiamento un 30enne tarantino che esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo.

L’uomo, già destinatario di Daspo Urbano, non riuscendo ad ottenere da una donna la somma di 2 euro, è stato sorpreso dalla stessa mentre, per ritorsione, le aveva rigato la portiera dell’auto.

Un 26enne originario di Grottaglie e destinatario di un divieto di ritorno nel Capoluogo emesso lo scorso settembre dal Questore di Taranto Giuseppe Bellassai è stato sorpreso a piedi nel centro cittadino e denunciato in stato di libertà per inosservanza alle prescrizioni imposte dalla sua misura di polizia.

