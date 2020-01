Pss Pss, spettacolo di circo contemporaneo al Tatà

Per la dodicesima stagione di “Favole&TAmburi”, domenica 5 gennaio, alle ore 18 al TaTÀ di Taranto, va in scena “Pss Pss” di e con Camilla Pessi e Simone Fassari, regia Louis Spagna, collaborazione artistica e coordinamento tecnico Valerio Fassari, disegno luci Christoph Siegenthaler, produzione Compagnia Baccalà. Durata 65 minuti. Posto unico 6 euro (famiglie al TaTÀ: biglietti a 5 euro per nuclei familiari composti da almeno quattro persone). Info e prenotazioni a 099.4725780 – 366.3473430. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese e Comune di Taranto.

A distanza di un anno dal clown, mimo e rumorista francese Julien Cottereau, il palco dell’auditorium di via Deledda torna ad ospitare uno spettacolo dal respiro internazionale con la Compagnia Baccalà, proveniente dalla Svizzera italiana. Poetico, surreale, divertente e unico nel suo genere, “Pss Pss” mette in scena una nuova generazione di clown, che con il loro silenzio sognante e la loro goffaggine comica hanno viaggiato il mondo intero, eseguendo lo spettacolo più di 600 volte, in oltre 50 paesi e in tutti e 5 i continenti. Una storia affascinante raccontata con il linguaggio universale del corpo e dello sguardo.

Il titolo riassume il suono tenero di un gesto, facile da ricordare, di chi vuole dare forza e complicità al proprio compagno, un sussurro, un richiamo minimo, un cenno senza voce da cui scaturisce un’azione scenica esilarante. Quasi una “chiamata alle armi” teatrali tra due clown timidissimi, piombati chissà da dove in un luogo qualsiasi, che scoprono all’improvviso la presenza del pubblico ma devono comunque gettarsi nell’arena.

La forza dello spettacolo è tutta nell’intesa perfetta, nel virtuosismo scenico ed acrobatico di Pessi-Fassari, attori, mimi e performer di grande eleganza, amanti o forse avversari silenziosi, capaci di trasformare il gioco innocente in magia senza parole. I personaggi ci trasportano in una performance fuori dal tempo, con tutta la gravità, l’innocenza e la crudeltà dell’essere in due, e il pubblico si sorprende e sorride, come davanti a un film muto, per quella poesia naturale che si libera dall’espressività e dalla mimica.

Lo spettacolo è per tutti (tecnica: teatro circo).

Foto: Pss Pss – Baccalà [fonte anjou-maine.fr]

