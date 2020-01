Sono molte le iniziative che il Museo Archeologico Nazionale di Taranto propone per grandi e piccoli nel weekend dal 4 al 6 gennaio 2020, con un Openday# domenica 5 gennaio e appuntamenti speciali per l’Epifania, sul tema “Epifanie divine”, scelto appositamente per chiudere il lungo ponte natalizio e inaugurare il 2020 con il MArTA.

DIVERTIMARTA – Laboratori per bambini a cura del Concessionario Nova Apulia con prenotazione obbligatoria. Sabato 4 gennaio 2020 ore 17.00 “Ethra racconta … le apparizioni nel mito”. Visita guidata tematica sui miti legati alle apparizioni dell’antichità e a seguire gioco didattico “Indovina chi sono?”. Età 6/12 anni. Tariffa euro 8 a bambino.

VISITE GUIDATE TEMATICHE a cura del Concessionario Nova Apulia con prenotazione obbligatoria. Sabato 4 gennaio 2020 alle ore 17.15 è prevista una visita guidata tematica sul tema “Epifanie divine”. Tariffa euro 8 a persona. Minimo 10 partecipanti.

#IOVADOALMUSEO DOMENICA 5 GENNAIO 2019 Ingresso gratuito per tutti. Orario 8,30-19,30. Chiusura biglietteria ore 18:45. Ore 10.00 Approfondimento sul tema “La bellezza apparente: un dono divino”. Tariffa promozionale euro 5 a persona. Prenotazione obbligatoria. Minimo 10 partecipanti Ore 11.30; ore 12.15; ore 16.30; ore 17.15: visite guidate “I Capolavori del MArTA”. Tariffa promozionale euro 5 a persona. Prenotazione obbligatoria. Ore 16.00 visita guidata animata per bambini “Giochi e passatempi nel mondo antico”, con operatore in costume greco. A conclusione dell’attività piccolo dono per i bambini. Età 4/10 anni. Tariffa promozionale euro 5 a bambino. Prenotazione obbligatoria.

