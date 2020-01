Attentato contro una tabaccheria in via Dante angolo via Nettuno a Taranto. La bomba è stata fatta esplodere nella serata del 31 dicembre. Distrutta la saracinesca dell’esercizio commerciale. Sul posto, artificieri, Polizia e Carabinieri.

(foto di repertorio)

