Trattativa Asd Martina Calcio 1947

In data odierna si è svolto un incontro a Palazzo Ducale, alla presenza del Sindaco Franco Ancona e del vice Sindaco Nunzia Convertini, tra la dirigenza dimissionaria dell’Asd Martina Calcio 1947 e Angelo Gianfrate, che si è fatto promotore, nei giorni scorsi, di una proposta di subentro nella gestione della società.

La dirigenza attuale conferma la gratuità della cessione del titolo sportivo richiedendo in cambio alla parte subentrante di riconsegnare il titolo, alla eventuale fine dell’esperienza, nelle mani del Sindaco e sempre in forma gratuita.

Ciò al fine di tutelare un patrimonio che è di tutta la città.

Il presidente Lacarbonara conferma l’impegno a far giocare la squadra nell’attesa della conclusione della trattativa.

