Sequestro di hashish ed artifizi pirotecnici

Prosegue l’attività di repressione della commercializzazione illegale degli artifizi pirotecnici da parte dei Falchi della Squadra Mobile di Taranto: 34 kg di artifizi pirotecnici ed hashish sequestrati, un arresto ed una denuncia. Un 34enne tarantino è stato arrestato perché nella sua abitazione deteneva più di 500 artifizi pirotecnici tipo petardo privi di etichettatura. Trovati anche 220 grammi di hashish suddiviso in panetti e dosi, un centinaio di euro ed il materiale idoneo per il confezionamento delle dosi.

Un 36enne tarantino è stato denunciato per possesso illegale di materiale esplodente: in locali nella sua disponibilità sono stati sequestrati più di 220 kg di artifizi di vario genere ed 8 manufatti artigianali.

L’intervento del Nucleo Artificieri Antisabotaggio della Polizia di Stato ha messo in sicurezza i materiali, potenzialmente ancora più pericolosi per la conservazione in luoghi non idonei e, comunque, vicini a manufatti artigianali privi di etichettatura.

I Falchi della Squadra Mobile di Taranto hanno recuperato e sequestrato quasi 350 artifizi pirotecnici. I primi 200 petardi sono stati trovati a casa di un 32enne tarantino che li nascondeva nell’armadio della camera da letto. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia. Gli altri 130 manufatti esplosivi artigianali del tipo “bombe carta” sono stati sequestrati contro ignoti all’interno di un locale in stato di abbandono. Anche grazie all’intervento del Nucleo Artificieri di Taranto gli artifizi sono stati messi in sicurezza ed eliminati dal mercato illegale.

Correlati

Commenta l'articolo: