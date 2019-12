Manduria: successo per il teatro dei Burattini

In alto i calici per Museo Civico di Manduria. Ieri, domenica 29 Dicembre trionfo per il teatro dei Burattini e standing Ovation del piccolo smanioso pubblico “generazione Z” per lo “Scazzuamureddho Innamorato”, folletto salentino furbo e birichino in cerca di attenzioni dalla bella “Teresina”.

Nonostante la gelida serata il Museo Civico ha confortato cuori e corpi in una atmosfera confortevole che resta fra i “pezzi forti” di un contenitore di storia e di “costumi” locali quale è il Museo delle Grandi Guerre in via Omodei, al Civico 28.

Lo spettacolo è stato parte integrante di “Racconti di Natale”, rassegna di eventi organizzati dal gruppo di gestione “Cuore Messapico” con il contributo fondamentale di DUC Manduria, Confcommercio, Confguide, Liceo DeSanctis Galilei e Gal Terre del Primitivo ed è è frutto dell’idea di Tina Aretano, attrice e organizzatrice di eventi teatrali, burattinaia certificata, animatrice, con la collaborazione di Antonella Musiello, scenografa, pittrice che ha collaborato con diversi teatri di Roma, Lecce e Taranto.

